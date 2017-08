Russische politicus Navalny verspreidt filmpje Arjen Lubach

De tegenstander van president Vladimir Poetin heeft een Russische vertaling van het filmpje, dat gaat over zijn corruptie-beschuldigingen richting premier Dmitri Medvedev, op zijn website geplaatst.



"Als je het, net als ik, hebt gemist, dan moet je kijken naar dit zeer grappige verslag van de Nederlandse televisie over de protesten in Rusland", schrijft Navalny op zijn website.



In het item van vier maanden geleden steekt Arjen Lubach onder meer de draak met de danscapaciteiten van de Russische premier. De Russische versie van het filmpje is inmiddels meer dan honderdduizend keer bekeken.



Internationaal

Een Russische rechtbank heeft de oppositieleider Aleksej Navalny veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar vanwege verduistering.



De zaak kan gevolgen hebben voor de politieke loopbaan van de oppositieleider, die in 2018 wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Volgens Russische functionarissen maakt zijn veroordeling dat onmogelijk.



Het is niet de eerste keer dat Lubach internationaal aandacht krijgt met zijn televisieprogramma Zondag met Lubach. Begin 2017 werd zijn voorstelfilmpje voor Donald Trump een internethit.



Het filmpje, waarin Lubachaan de Amerikaanse president voorstelt, is meer dan 10,5 miljoen keer bekeken en werd door allerlei andere landen geparodieerd.



