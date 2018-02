Ruslandcliché Red Sparrow komt hopeloos gedateerd over

De spionagethriller Red Sparrow kreeg een wereldpremière in het Newseum in Washington. De film is ge­baseerd op de gelijknamige roman van Jason Matthews, die zich op een verleden als CIA-spion laat voorstaan.



Een en ander moet ons doen geloven dat we naar een nauwelijks vervormde versie van het echte werk kijken, maar regisseur Francis Lawrence doet zijn stinkende best die illusie door te prikken.



In de film speelt Jennifer Lawrence (geen familie) een Russin die bij het Bolsjoi Ballet danst en na een botbreuk door haar oom Matthias Schoen­aerts voor de Rode Mussen wordt gerekruteerd.



De spionage­brigade is gespecialiseerd in verleiding en manipulatie. Het opleidingsinstituut ligt buiten Moskou in een besneeuwde leegte. ­Iedereen gaat gekleed in grauwe uniformen en een bitsige Charlotte Rampling waakt er over de kadaverdiscipline.



Smartphones en floppydisks

Je zou zweren dat het 1962 is en dat Chroesjtsjov net zijn raketten naar Cuba heeft gestuurd. Dat gevoel keert regelmatig terug tijdens de film en wordt dan weer weggenomen door de verschijning van een moderne auto, een laptop of een smartphone.