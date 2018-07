Rusland-correspondent Pieter Waterdrinker vierde zomergast

Dat maakte presentatrice Janine Abbring donderdagochtend bekend. Eerder deze week onthulde zij al haar drie eerste gasten: actrice Romana Vrede, voetbalcoach Louis van Gaal en internetpionier Marleen Stikker.



Waterdrinker is de laatste toevoeging aan dit rijtje. Zelf zegt hij over zijn aanstaande optreden op de Nederlandse televisie: 'Ik was volkomen verbijsterd toen Zomergasten mij vroeg voor deze parel. In mijn leven, in mijn werk, in mijn literatuur staat altijd één ding centraal: de mens en zijn vaak bizarre lot op deze aardbol.'



Eerste Liefde

De schrijver groeide op in Zandvoort. Hij stuitte als tiener per toeval op het boek Eerste Liefde van Toergenjev en besloot vervolgens Russisch te gaan studeren. Eind jaren 80 vertrekt Waterdrinker naar Rusland en in 1996 gaat hij als Rusland-correspondent aan de slag voor De Telegraaf en Vrij Nederland.



Waterdrinker heeft meerdere boektitels op zijn naam staan. Met zijn meest recente boek Tsjaikovskistraat 40 haalde hij de CPNB bestseller lijst en werd hij genomineerd voor de Libris Literatuurprijs.