Ruim 4 ton voor Serious Request na dag één

Voor het eerst pakt 3FM de actie anders aan. Tijdens eerdere edities gingen dj's een Glazen Huis in, terwijl ze verzoeknummers draaiden en zelf niet aten. Dit jaar is er geen Glazen Huis meer maar lopen drie dj-duo's door het land, onder de noemer De Lifeline. Ze zullen op kerstavond in Utrecht aankomen.



De dj's zijn uitgerust met camera en mobiele radiostudio en lopen om de beurt een etappe. De opbrengst gaat ditmaal niet naar één maar naar drie verschillende goede doelen. Dit jaar zijn thema's: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.



100 miljoen euro

Vorig jaar stond de tussenstand na dag één op meer dan 9 ton. Aan het einde van de actieweek was het totaal toen 5,3 miljoen euro, de laagste opbrengst in tien jaar tijd.

Serious Request begon in 2004 in Utrecht met Giel Beelen, Wouter van der Goes en Claudia de Breij.



Beelen werd recordhouder, want hij zat daarna nog acht keer in het Glazen Huis. Gerard Ekdom was acht keer van de partij en Coen Swijnenberg vijf keer. In totaal is 100 miljoen euro opgehaald met Serious Request in de afgelopen jaren. De opbrengst liet echter een dalende lijn zien. Er werd dan ook gespeculeerd over het voortbestaan van de actie.



Eerste editie

Zendermanager Sharid Alles is tevreden met hoe de actie tot dusver verloopt. "Het begint aan te slaan. In elk dorp waar de dj's aankomen worden ze telkens weer enthousiast ontvangen."



Ze had al rekening gehouden met een eerste tussenstand van ruim 4 ton. "Wij zien dit als een eerste editie. De eerste versie van het Glazen Huis was ook niet direct een doorslaand succes. We zijn aan het bouwen en daarnaast moeten we reëel zijn: 3FM is niet meer de grootste zender," aldus Alles.



Lees verder: Dj-duo's voor het goede doel op voetreis door Nederland