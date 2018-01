RTV Noord maakt reportage met nepvuurwerkhandelaar

In de reportage, die inmiddels offline is gehaald, onderzoekt freelanceverslaggever Rob Mulder of het in Groningen mogelijk is om binnen een middag aan verboden vuurwerk te komen. Hij spreekt af met een handelaar in illegaal mortiervuurwerk, die hem in een donkere ruimte en met vervormde stem twee stuks laat zien: een Shell en een Cobra 8.



Daarna bespreekt Mulder de transactie met een reguliere vuurwerkverkoper, die het krachtig spul noemt. Zijn advies: "Ik zou het niet doen."



Dezelfde trui

Stadsblog Sikkom ontdekte echter een opvallend detail: beide vuurwerkverkopers dragen in het filmpje dezelfde zwarte trui, met in het wit duidelijk een logo van een scooterwinkel op de linkerborst.