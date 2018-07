RTL schrapt 85 banen en past organisatie aan

In de eerste helft van 2019 voorziet het RTL nog meer ontslagen. Die zijn nodig om RTL wendbaarder te maken en meer 'focus aan te brengen in het hele bedrijf', zegt RTL-baas Sven Sauvé in een persbericht.



RTL kondigde in april aan meer consumentgericht te gaan werken en zich niet meer alleen op zenders te richten die het in huis heeft. Dat houdt bijvoorbeeld in dat streamingdiensten Videoland en RTL XL die het al in huis samengevoegd worden.



Ook in de rest van het bedrijf is het aantal afdelingen en managementlagen teruggebracht. Tegelijkertijd wordt er flink geïnvesteerd in data en technologie.



Vacatures

De nieuwe organisatiestructuur van RTL gaat per 1 augustus in. Dan moeten 44 medewerkers met een vast contract weg. De andere banen die worden geschrapt zijn tijdelijk, of vacatures die nog openstonden.



Betrokken werknemers zijn de afgelopn dagen ingelicht, en de ondernemingsraad van het mediabedrijf is akkoord.