RTL neemt mogelijk College Tour over van NTR

"Er is over gesproken om Twan Huys op termijn College Tour op RTL te laten presenteren," zegt Galjaard, die Twan Huys naar RTL haalde voor de presentatie van RTL Late Night dat maandagavond begint.



"De NTR heeft veel in het programma geïnvesteerd, maar Twan heeft het zelf bedacht en zonder hem kan het eigenlijk niet blijven bestaan, dus het zou goed kunnen dat hij het mee mag nemen naar RTL," zegt Galjaard. Een woordvoerder van de NTR zegt zaterdag dat de NPO nog geen beslissing heeft genomen over de toekomst van College Tour.



Niet logisch

Twan Huys zelf verwacht dat zijn voormalige werkgever ermee stopt, zegt hij. "Ik zou het niet logisch vinden als het bij de publieke omroep terugkeert, omdat het programma heel erg aan mij hangt en ik bij de totstandkoming van elke aflevering zeer nauw betrokken was," zegt de presentator. Wanneer College Tour naar RTL komt is niet bekend. "Dat zit in mijn DNA, dus het komt er vast een keer aan," zegt Twan, die zich voorlopig wil concentreren op zijn latenightshow.



Het programma College Tour is al sinds 2007 te zien bij de NTR. In elke aflevering interviewt Twan Huys samen met studenten een bekend persoon uit binnen- of buitenland. In februari was de laatste uitzending met Michael Wolff, de schrijver van de bestseller Fire and Fury. Later die week werd de transfer van Twan Huys naar RTL bekend.