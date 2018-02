RTL haalt 'transgendergrap' Voetbal Inside niet offline

De Totoen Gillette, twee van de drie sponsors van het programma Voetbal Inside, nemen nadrukkelijk nadrukkelijk afstand van de 'grap' die René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee vrijdag in het programma maakten over transgenders.



"We vonden het optreden van Van der Gijp ronduit smakeloos en we nemen met klem afstand van alle kwetsende grappen", stelt een woordvoerder van de Toto. "We snappen ook niet wat dit met voetbal te maken heeft. Wij zijn sponsor van het programma omdat het over sport gaat. Dit is ook de mededeling die wij aan RTL hebben overgebracht vandaag."



Gillette laat maandag in een verklaring weten "geen enkele boodschap in het programma te ondersteunen die mensen kwetst vanwege hun huidskleur, hun geslacht of hun seksuele oriëntatie. We wachten daarom het gesprek af dat RTL met de makers heeft." Volgens Gillette vindt dit gesprek maandagmiddag plaats.



De laatste sponsor, Heineken, heeft nog geen reactie gegeven.