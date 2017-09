Roos Schlikker: 'Ik wil worden aangesproken als mens'

Naar aanleiding van haar veelbesproken column in Het Parool zat columnist Roos Schlikker maandag bij Pauw. In haar column wendde ze zich tot de officier van justitie die besloot haar vader aan te houden voor poging tot doodslag, nadat hij haar moeder zwaargewond onder aan de trap had gevonden en ze in coma in het ziekenhuis belandde.



Dat haar vader na het voorval mee moest met de politie voor wat vragen, daar hadden ze begrip voor. Dat hij een hele dag heeft moeten wachten in een cel, en dat ze een door de officier van justitie ondertekende brief kregen waarin stond dat haar moeder, die nooit meer uit coma kwam, aangifte zou hebben gedaan, niet.



Ook dat er vanuit justitie niemand is geweest die sinds het voorval contact met haar of haar vader heeft opgenomen noemt ze in de talkshow onbegrijpelijk.



Woensdag gaat ze met justitie in gesprek, en verwacht ze antwoorden. "Ik wil weten waarom de menselijk maat verdwijnt. Ik pik het niet dat als mijn moeder doodgaat we in een protocollenmaatschappij leven. Ik wil dat ik aangesproken word als mens."