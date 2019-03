Rooijakkers krijgt zomertalkshow op late avond RTL 4

Maar de voormalige presentator van Wie is de Mol? is niét de opvolger van Twan Huys, die afgelopen maandag voor de laatste keer met Late Night te zien was.



Dat bevestigt de zender aan deze site. RTL wil benadrukken dat dit programma al langer op de planning stond. "Art is géén opvolger van Twan Huys", zegt een woordvoerster. Rooijakkers' 'vrolijke zomerprogramma' zal acht weken lang te zien zijn om 22:30 uur vanaf juli.



Tegenvallende kijkcijfers

Rooijakkers was de eerste vervanger van Huys bij Late Night, mocht die ooit niet beschikbaar zijn. Zover is het uiteindelijk nooit gekomen: het programma werd al na zes maanden wegens tegenvallende kijkcijfers van de buis gehaald.



Na de zomer wil RTL met een nieuw invulling op de late avond komen. Voordat Rooijakkers zijn opwachting maakt met zijn zomershow, is de Britse realityserie Een Nieuw Leven In De Zon te zien en start volgende maand start De Zwakste Schakel met Bridget Maasland.



