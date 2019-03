Roofkunst kan terug, maar wel op bepaalde voorwaarden

Wellicht dat we er samen uitkomen: als wij bereid zijn te erkennen dat de objecten van hen zijn

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is de discussie ook gevoerd, aldus Van Beurden. Toen ging het om teruggave van voorwerpen aan Indonesië. Het land had een wensenlijst met 10.000 objecten, een fractie van het aantal dat zich in Nederland bevond. Daarvan zijn er een paar honderd gehonoreerd. "Waarom zouden die landen nu dan moeten denken dat het wel lukt? Er zijn weinig teruggaven. Deze week toevallig twee haarlokken aan Ethiopië."



Het wantrouwen is groot, zegt Van Beurden. "In Afrika redeneert men soms: jullie hebben van ons een auto gestolen en nu moeten wij aantonen dat we een rijbewijs hebben en een goede garage voordat we hem terugkrijgen." Schoonderwoerd wil graag in gesprek met de landen die hun kunst terug willen, zegt hij.



"Wellicht dat we er samen uit kunnen komen: als wij bereid zijn te erkennen dat de objecten van hen zijn, kunnen we ze misschien in bruikleen krijgen." Het land dat claimt kunst ontnomen te zijn, moet volgens hem wel zelf werk verrichten. "Hoe meer informatie zij geven, hoe beter wij ons onderzoek kunnen doen."



Maorihoofden

Schoonderwoerd weet niet hoeveel kunst er uiteindelijk zal teruggaan. We hoeven niet bang te zijn dat onze musea leeg raken, denkt Van Beurden. "Het is het soort angst dat in stand wordt gehouden door tegenstanders van teruggave." Slechts één voorbeeld heeft hij van een collectie die in zijn geheel is teruggegaan naar het land van herkomst: een verzameling getatoe­eerde hoofden van de Maori in Nieuw Zeeland.



"Het lijkt me niet dat iemand daar heden ten dage nog bezwaar tegen zal maken. In de meeste gevallen gaat het slechts om een klein deel van de collectie, waarvan ook nog eens een deel in de opslag ligt."