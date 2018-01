Ronnie Flex in kliniek voor wietverslaving

'Ben ff gaan afkicken in rehab', schrijft de 25-jarige rapper zelf op Instagram. Hij belooft zijn fans dat hij snel terug en beter is.



Ronnie Flex vertelde eerder te zijn gestopt met blowen. Dat was na zijn deelname in Expeditie Robinson. "Inmiddels ben ik gestopt met blowen, maar destijds rookte ik nog blowtjes tot me werd verteld dat ik mijn tas moest pakken," zei Ronnie in september 2015.



De afkickperiode heeft geen gevolgen voor de optredens van Ronnie. Zijn verblijf in de instelling is nauwkeurig gepland.



