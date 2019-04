Rond de Noordzee is houtje-touwtje-tv met manco's

Lips snapte eigenlijk niet zo goed waarom ze niet gewoon de auto namen

Hauben start zijn tocht in een kano in Gent, dat in de veertiende eeuw nog praktisch aan de Noordzee lag en toen een belangrijke havenstad was. Daarna zakken Hauben en kompanen via het chique Knokke en het troosteloze Oostende de Belgische kust af, te voet en per fiets.



De toegevoegde waarde van die 'nederige manier van reizen' is dat mensen makkelijker hun verhaal doen, legde Hauben uit in de VPRO Gids, maar Lips snapte eigenlijk niet zo goed waarom ze niet gewoon de auto namen.