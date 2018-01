Ron Boszhard: 'Ik dacht, dit programma ga ik winnen!'

Hij kon het niet meer, Fokke en Sukke-cartoonist Jean-Marc van Tol, na drie slapeloze nachten op rij. "Opeens besefte ik dat ik door de vermoeidheid en de stress niet helder genoeg meer was om welke opdracht dan ook nog uit te voeren," vertelt hij in zijn dagboekje op de Wie is de Mol?-site.



Hij besloot, als eerste Molkandidaat ooit, te stoppen met het spel. "Ik heb drie weken moeten bijkomen van drie dagen Wie is de Mol?"



Gunprogramma

Even leek daar een tweede terugkeeroptie voor Ron Boszhard te zijn, die in aflevering 1 het strijd­toneel had moeten verlaten. Hij kon in een opdracht terugkomen, maar daar staken zijn medekandidaten een stokje voor. De programmamakers gunden hem niet de lege stoel die Van Tol achterliet.



"Ik heb geen moment gedacht aan die optie. Het is geen gunprogramma, dit is Wie is de Mol?," reageert Boszhard. "Het is voor mij vervelend, maar het is voor Jean-Marc tien keer erger. Als je moet stoppen omdat je niet kunt slapen en de emoties je opbreken, vind ik dat voor hem verschrikkelijk. Ik hoop niet dat die man er iets aan overhoudt, want dit is al zo'n mindfuck."