Romano's verhaal omvatte meer ellende dan die 12 jaar cel

Twaalf jaar en acht maanden. Romano van der Dussen is een nauwkeurige vent en herhaalt de tijd die hij onschuldig in een Spaanse cel doorbracht meerdere keren in de documentaire Ik heb het niet gedaan.



Twaalf jaar en acht maanden zat hij vast voor een verkrachting en twee gewelddadige aanrandingen in een stadje aan de Costa del Sol. En hij was eigenlijk tot vijftien jaar en zeven maanden veroordeeld.



Documentairemaker Elena Lindemans had een Nederlandse Making a Murderer verwacht, vertelde ze in de Volkskrant. Maar Romano's verhaal bleek een veel grotere bak ellende te omvatten dan een spannend relaas over een onterechte celstraf.



Zíjn doel van de film is het zuiveren van zijn naam. Hoewel hij is vrijgesproken voor verkrachting is hij nog steeds veroordeeld voor twee aanrandingen. Wanneer de documentairemaker er per abuis achter komt dat hij nog negen andere veroordelingen op zijn kerfstok heeft en daarover doorvraagt, wordt hij pislink.