Romana Vrede is eerste gast in Zomergasten

Romana Vrede is actrice en verbonden aan het Nationale Theater in Den Haag. Vorig jaar won ze de prestigieuze toneelprijs Theo d'Or voor haar hoofdrol in RACE.



Haar rol in de theatermarathon The Nation leverde haar een nominatie op voor de Colombina, de prijs voor de indrukwekkendste vrouwelijke bijrol. Komend jaar is Vrede opnieuw te zien in haar eigen stuk Who's afraid of Charlie Stevens, over de liefde voor haar ernstig autistische zoon Charlie en de plaats die ze voor hem bevecht in de samenleving.



Abbring praat zes zomeravonden lang met gasten over zijn of haar ideale televisieavond aan de hand van fragmenten.



Van der Laan

Ook burgemeester Eberhard van der Laan, die tijdens de uitzending al een poos ziek was, is een gast geweest in het programma. Duizenden Amsterdammers keken het interview met elkaar op grote schermmen in de stad. Voor de Amsterdammers zonder televisie volgde Het Parool de uitzending met een live blog.