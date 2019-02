Roma wint BAFTA voor beste film

De door Netflix geproduceerde film had zeven nominaties voor de belangrijkste Britse filmprijzen in de wacht gesleept. Cuaron werd ook gekozen tot beste regisseur.



The Favourite was met twaalf nominaties de grote favoriet in Londen. Die werden niet allemaal verzilverd, maar er waren awards voor Best production design, Best original screenplay, Best make up & hair en vanzelfsprekend ook Best costume design. De film won ook de prijs voor Outstanding British film. Daarnaast won hoofdrolspeelster Olivia Colman de prijs voor beste actrice.



Rachel Weisz kreeg een BAFTA voor beste vrouwelijke bijrol. Rami Malek werd voor zijn rol als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody gekozen tot beste acteur. Mahershala Ali kreeg een BAFTA voor beste mannelijke bijrol.



De BAFTA's zijn sinds 2001 jaarlijks een belangrijke graadmeter voor welke acteurs en films een Oscar winnen.