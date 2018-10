Roetveegpieten bij landelijke Sinterklaasintocht

Een woordvoerder stelt dat de keuze past in de trend van de afgelopen jaren. De keuze voor roetveegpieten is dit jaar alleen wat explicieter.



De omroep beklemtoont de maatschappelijke ontwikkelingen in hun programma's te weerspiegelen; niet om ze te sturen of om er standpunten over in te nemen. 'NTR is geen actieve deelnemer in de Pietendiscussie.'



Schoorsteen

Traditie en verandering moeten volgens de omroep hand in hand gaan. Op hun site staat: 'De pieten hebben roet op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen klimmen. Al naar gelang een piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht'.



Ook de haardracht van de pieten zal variëren: lang, krullend, van steil tot kort. Ook zullen de pieten geen gouden oorringen dragen.



Verder geeft de NTR geen toelichting op het uiterlijk van de pieten bij de intocht. Ook wordt niets verteld over het verhaal dat wordt verteld tijdens de intocht van de goedheiligman.



De landelijke intocht van de sint is op 17 november in Zaandijk en op de Zaanse Schans.



Reactie Bij1

Bij1 is blij met het 'afschaffen van de racistische karikatuur Zwarte Piet'. Politiek leider Sylvana Simons: "Hiermee wordt de jarenlange inzet van activisten beloond. Eindelijk kan deze nationale traditie een inclusief feest voor alle kinderen van Nederland worden."



"BIJ1 hoopt dat deze veranderingen in het uiterlijk van Zwarte Piet door de NTR een voorbeeld zijn voor scholen, bedrijven en organisaties door het hele land."