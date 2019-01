Roep om terugkeer Loeki op tv vindt bijval

Dat betekent dat er in ieder geval bij de STER over gesproken gaat worden, want dat had een STER-medewerker vrijdagochtend op NPO Radio 2 beloofd.



Loeki de Leeuw was tussen 1972 en 2004 te zien tussen de STER-reclames. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij de pop steevast 'asjemenou' riep. In totaal zijn er meer dan 7000 filmpjes rond Loeki gemaakt. De STER stopte met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken.



De handtekeningenactie is opgezet door Radio 2-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. Zij vinden de afwezigheid van Loeki op tv een groot gemis en pleitten in hun show voor een terugkeer.



De STER stond er niet onwelwillend tegenover. De medewerker beloofde dat er bij 10.000 handtekeningen in ieder geval over een terugkeer gepraat gaat worden.