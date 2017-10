Rockmuzikant Tom Petty (66) overleden

Petty werd volgens entertainmentsite TMZ zondag bewusteloos gevonden in zijn huis in Malibu en naar het Santa Monica-ziekenhuis in Los Angeles gebracht. Op maandag zou de familie hebben besloten hem van de beademing af te halen omdat er geen hersenactiviteit meer werd waargenomen. Het management maakte vanochtend vroeg bekend dat hij is overleden.



Petty brak in de jaren 70 door met zijn band Tom Petty & the Heartbreakers met het nummer Breakdown. De band gaf vorige week nog een laatste concert van hun tournee. Als solo-artiest had Petty ook grote hits met Free Fallin' en Learning to Fly.



Met de Heartbreakers was Petty voor het laatst in 2012 in Amsterdam. Tijdens dat optreden verraste Petty het publiek in de HMH door bij het nummer American Girl Pearl Jam-voorman Eddie Vedder op het podium te halen.