Robbie Williams spreekt aardig woordje Jordanees

Of je het mooi vindt of niet: de Amsterdamse tongval - met die nasaal klinkende a, de als een o uitgesproken e en de naar een s klinkende z - is voor vrijwel iedere Nederlander gemakkelijk te herkennen. Maar het is goed voor te stellen dat die regiogebonden nuances in de oren van iemand die niet in Nederland is geboren verloren gaan.



Toch lijkt de Britse zanger Robbie Williams het accent goed te begrijpen. In een filmpje dat donderdag op Instagram verscheen vraagt de Amsterdamse rapper Brahim Fouradi de Britse entertainer liggend op een bank waar die vandaan komt. Zijn antwoord, in het Nederlands: "Uit de Jordaan." En, als het even stil blijft, voegt hij daar met de opvliegendheid van een Amsterdamse straatjongen aan toe: "Wat nou?"



Niet van echt te onderscheiden. Nu kan je je afvragen: gewoon een gebbetje, of zal-ie net als vele Britten een verhuizing naar Nederland overwegen, nu de brexit toch echt begint te naderen?