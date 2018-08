Rijksmuseum verwerft bloemstilleven Van Spaendonck

Het was een langgekoesterde wens van het museum om een belangrijk werk van Van Spaendonck in de collectie op te nemen. Bloemstilleven in albasten vaas uit 1783 is gekocht bij galerie Talabardon & Gautier in Parijs voor 900.000 euro. Het is vanaf woensdag in het Rijks te zien.



De in Tilburg geboren Gerard van Spaendonck (1746-1822) studeerde in Antwerpen en verhuisde in 1769 naar Parijs. Daar werd hij in 1774 op 28-jarige leeftijd benoemd tot miniatuurschilder aan het hof van Lodewijk XVI.



Hij bekleedde in zijn loopbaan veel belangrijke functies in het culturele leven van Parijs. Als docent bloemschilderen aan de Jardin des Plantes leidde hij botanische tekenaars op in een tijd waarin veel botanische ontdekkingen werden gedaan.



Nog geen schilderij

Jenny Reynaerts, senior conservator achttiende en negentiende-eeuwse schilderkunst: "We hadden in het Rijksmuseum een portrettekening in rood krijt van zijn hand, maar nog geen schilderij. Zijn geschilderde oeuvre is ook heel klein. Hij maakte voornamelijk aquarellen van planten en besteedde veel tijd aan het opleiden van leerlingen."



Toch werd hij beschouwd als de beste bloemenschilder van zijn tijd. Bloemstilleven in albasten vaas is een soort staalkaart van allerlei technische vaardigheden. Van Spaendonck combineert allerlei materialen en laat ze met elkaar contrasteren. Het marmer rechtsonder is afgezet tegen een donzen veertje en mos in een nestje met mereleieren.