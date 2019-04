Rijksmuseum toont schenking Japanse Kabuki-prenten

De prenten zijn afkomstig uit een schenking van het echtpaar Herwig-Kempers, die een indrukwekkende collectie prenten rondom dit thema hebben verzameld. 'Het Rijksmuseum is zeer verheugd dat het onderdak mag bieden aan deze verzameling, die tot de meest toonaangevende in de wereld behoort,' schrijft het museum in een persbericht.



Het Kabuki-theater ontstond rond 1600 en groeide in Japan uit tot een van de populairste vormen van volksvermaak, met voorstellingen over bijvoorbeeld historische helden, dieren, spoken en prostituees.



Henk Herwig en Arendie Herwig-Kempers verzamelen al meer dan veertig jaar Japanse prenten met dit thema. Hun passie begon, zo valt te lezen in het persbericht, na een bezoek aan een Kabuki-voorstelling in Parijs, waar ze eveneens hun eerste prent kochten. Inmiddels bestaat hun collectie uit meer dan 1500 prenten.



De tentoonstelling is te zien tot en met 13 oktober.