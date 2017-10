Rijksmuseum toont oeuvre Matthijs Maris

Volgens het museum heeft The Burrell Collection in het Schotse Glasgow bij hoge uitzondering een belangrijke selectie werken van Maris uitgeleend.



De Vlinders

In 1874 schilderde hij in Parijs De Vlinders, een kleurig schilderij van een meisje, liggend op haar rug in het gras omgeven door vlinders. Het schilderij werd beschouwd als zijn meesterwerk en bracht een recordbedrag op.



Matthijs Maris was de middelste in het gezin. Zijn broers Jacob en Willem waren beroemde schilders van de Haagse School.



Vrijdag opent in het Rijksmuseum ook een expositie over Johan Maelwael.