Rijksmuseum restaureert de Nachtwacht in 2019 op zaal

De Nachtwacht wordt vanaf juli 2019 op zaal gerestaureerd @rijksmuseum pic.twitter.com/fLqsNs9GfB — Jan Pieter EKKER (@jpekker) 16 oktober 2018

Vanaf juli volgend jaar wordt het schilderij onderzocht, met behulp van de nieuwste scantechnieken. "Het kost 70 dagen om het schilderij millimeter voor millimeter in kaart te brengen," aldus Dibbits. Er zal niet alleen worden gekeken naar de oppervlakte: de Nachtwacht wordt straks onderzocht van vernis tot doek.



I amsterdam

Op basis van de bevindingen zal een team van onderzoekers van het museum het schilderij restaureren.



Hoe lang het hele project gaat duren, is niet te zeggen. Dat hangt onder meer af van wat het onderzoek naar boven brengt. Het proces kost zo'n 3 miljoen euro, waarvan het Rijk een derde op zich neemt. De rest wordt bekostigd door particulieren, sponsors en het museum zelf.



Het doek is in het verleden drie keer aangevallen, twee keer met een mes in 1911 en 1975 en een keer met zoutzuur in 1990. Bij die laatste aanval bleef de schade beperkt tot het vernis.



Ook burgemeester Femke Halsema en minister Ingrid van Engelshoven, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waren aanwezig bij de bijeenkomst.



"Misschien dacht u even dat ik hier was om de letters voor het museum weg te halen, maar dat is niet het geval," grapte Halsema tijdens de persconferentie, in een verwijzing naar de aankondiging vorige week dat de I amsterdam-letters verdwijnen.