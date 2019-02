Rijksmuseum pakt in Rembrandtjaar flink uit

1. Alweer een tentoonstelling over Rembrandt. Ook andere musea in Nederland doen mee aan het Rembrandtjaar. Is het mogelijk om te veel Rembrandt te hebben?

Dat vroeg de beroemde Engelse kunsthistoricus Simon Schama zich laatst ook af. Hij had er ook een mooi antwoord op bedacht: "Can you have too much love, wisdom, fine weather? No, you can't."



2. Rembrandt is toch dé schilder van het Rijksmuseum? Hangen die schilderijen er niet ­sowieso altijd?

De schilderijen die nu op Alle Rembrandts hangen, zijn inderdaad vaak op zaal te vinden.