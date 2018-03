Rijksmuseum en Eye krijgen meer geld voor educatie

Het geld is onderdeel van de cultuurvisie die minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) maandagmiddag presenteerde. Ze bevestigt daarin dat scholen ook een ander museum dan het Rijks kunnen bezoeken.



Toch trekt de minister de knip voor het Rijksmuseum, omdat zij verwacht dat de meeste scholen zullen kiezen voor een bezoek aan dat museum.



In totaal wordt nog dit jaar 2,1 miljoen euro uitgetrokken voor museumbezoek van scholen, vanaf volgend jaar is er jaarlijks 4,9 miljoen euro beschikbaar. Het Rijks krijgt daar komend jaar 200.000 euro van, vanaf 2019 stijgt dat naar 400.000 euro.



Aankoopfonds

Het kabinet zet verder vooral in op erfgoed en monumenten. Al in het regeerakkoord was daarvoor 325 miljoen euro uitgetrokken.



Daarvan wordt 30 miljoen euro gestoken in het opknappen van kerken en monumentale panden; datzelfde bedrag wordt gestort in het fonds waar eigenaren van rijksmonumenten een lening kunnen aanvragen.



Ook vult het kabinet het Nationaal Aankoopfonds aan, waarmee museumstukken kunnen worden betaald. Dat potje is na de Nederlands-Franse aanschaf van Rembrandts huwelijksportretten van Marten & Oopjen in 2016 zo goed als leeg.



Dit jaar stort het kabinet er 25 miljoen euro in, komende jaren volgt datzelfde bedrag nogmaals.