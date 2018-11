Rico Verhoeven krijgt hoofdrol in grote actiefilm

De Nederlander zal volgend jaar te zien zijn in The Black Lotus, een Engelstalige film die hij ook coproduceert. Verhoeven is op dit moment in Los Angeles voor gesprekken met mogelijke regisseurs en schrijvers voor het project.



De wereldkampioen kickboksen speelt in de film een oud-militair die nog eenmaal op missie moet om de vrouw van wie hij houdt te redden. Volgens Verhoeven gaat The Black Lotus lijken op soortgelijke actieklassiekers als Man on Fire en Taken.



"Ik vind het heel spannend om in een internationale actiefilm te gaan spelen," zegt Verhoeven. "Het is een uitdagend nieuw avontuur voor me; ik krijg de kans om een droom van mij waar te gaan maken. Net als in mijn gevechten zal ik mij optimaal gaan voorbereiden en zal ik het beste uit mij halen, voor al mijn fans over de hele wereld."



Eerste hoofdrol

De Nederlander speelde al eerder kleine rolletjes in de series Bluf en Vechtershart en De Speelfilm van Dylan Haegens. Maar dit wordt zijn eerste hoofdrol. Het is niet bekend of er nog andere Nederlanders in de film te zien zijn.



The Black Lotus moet volgend jaar worden opgenomen in Amsterdam, Londen en Sofia. Het project wordt vanuit Nederland geproduceerd door Tom de Mol (Sint, The Hitman's Bodyguard) en Marcel de Block. De film wordt in Nederland uitgebracht door Dutch FilmWorks.