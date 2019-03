Rick Nieman bleef maar vragen naar het imago van Napels

In de serie Langs Romeinse Wegen gaat Rick Nieman op zoek naar de ziel van Italië. Toen Nieman de uitzending begon met het voordragen van een citaat van de Italiaanse filosoof Cicero tussen de cipressen, twijfelde Lips of dat zou gaan lukken.



Maar vooruit, Nieman ging naar Napels, de stad van pizza's en de maffia, altijd spannend.



Rode draad in de uitzending was dat de jongere generatie Napolitanen deze associatie met criminaliteit helemaal beu is. Zo ging Nieman naar een judoschool in de wijk Scampia - de grote betonnen flats herkende Lips direct uit de Netflixserie Gomorra, waarin bendes een bloedige drugsoorlog uitvechten.



Oud-olympisch kampioen Maddaloni plukt er jongens van de straat en brengt ze discipline bij op de judomat. Of hij niet moe werd van steeds hetzelfde verhaal over deze wijk? "Ja, maar ik ben strijdvaardig," zegt Maddaloni. "Dit is het ware Scampia, niet Gomorra."



Nieman bezocht meer projecten die de andere kant van Napels wilden laten zien, maar door steeds te vragen naar het imago van criminaliteit, wreef Nieman het er alleen maar meer in.