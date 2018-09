Ria Bremer is 35 jaar ouder, maar gelukkig heerlijk hetzelfde

Er is ontzettend veel veranderd, maar veel is ook heerlijk hetzelfde gebleven

"Er is ontzettend veel veranderd, maar veel is ook heerlijk hetzelfde gebleven," zei hij tegen Bremer.



Curieuze ­gewoonten van zwangere vrouwen bijvoorbeeld. In 1983 was er een geënquêteerde vrouw die het water in de mond liep bij de geur van vers metselwerk ("Ze at al het kalk uit de voegen van de bijkeuken"), dit keer had Rademaker een vrouw gevonden die veertig ijsklontjes per dag at.



Indringender waren de verhalen over de moeilijke medische trajecten van sommige stellen, die fraai werden afgewisseld met beelden uit 1983, toen IVF nog in de kinderschoenen stond en de voorschriften in laboratoria minder strikt waren. Zo zorgde in 1995 een achtergebleven zaadcel in een pipet nog voor een 'zwart-wittweeling': twee ­baby's met verschillende huidskleuren.



Ook fijn: Ria Bremer was weliswaar 35 jaar ouder geworden, maar gelukkig toch ook heerlijk hetzelfde gebleven.



Reageren? hanlips@parool.nl