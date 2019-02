Restaurantsite Iens gaat verder als TheFork

Het reserveringssysteem dat is gekoppeld aan de sites van restaurants gaat vanaf maandag TheFork heten, net als het moederbedrijf dat Iens in 2015 overnam. TheFork is onderdeel van TripAdvisor Media Group.



Iens werd in 1999 opgericht door Iens Boswijk als verzamelplaats van restaurantrecensies. Sinds de site de reserveringen als kerntaak kreeg, is sprake van een behoorlijke groei. In Nederland zijn 5000 restaurants aangesloten en krijgt Iens 300.000 nieuwe recensies per jaar, waarmee de site marktleider is.



Reservering nodig

Restaurants die het reserveringssysteem van Iens willen gebruiken, betalen daarvoor een abonnement en een klein bedrag per gereserveerd couvert.



Met de naamswijziging wordt het Nederlandse TheFork verbonden met (vrijwel) gelijknamige sites in tien andere landen. Reserveren wordt daardoor mogelijk bij 55.000 restaurants, tot in Australië en Brazilië aan toe.



Tegelijk met de naamsverandering wijzigt ook de toegang tot de recensies. Eerder mocht iedereen commentaar achterlaten over een restaurant, vanaf maandag moeten de recensenten een reservering hebben geplaatst via TheFork om dat te kunnen doen.