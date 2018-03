Reportages tonen voorbereidingen The Passion

De driedelige reportage Op weg naar The Passion wordt vanaf maandag 26 februari direct na het late NOS Journaal uitgezonden op NPO 1.



De camera volgt in de eerste aflevering de cast bij de muzikale repetities en is bij de koorrepetities in de Bijlmer. De artiesten worden op de voet gevolgd tijdens de vooropnames en de kijkers zien regisseur David Grifhorst aan het werk. Ook de onthulling van de cast is gefilmd.



The Passion wordt op Witte Donderdag 29 maart om 20.30 uur uitgezonden. De cast bestaat dit jaar uit Tommie Christiaan (Jezus), Glennis Grace (Maria), Jeangu Macrooy (Judas), Brainpower/Gertjan Mulder (Petrus) en Arjan Ederveen (Pilatus). Bert van Leeuwen doet verslag van de processie en Noraly Beyer vervult de rol van verteller.



