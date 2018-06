Remco Campert wint eerste Akademie van Kunsten-prijs

De uitreiking vond plaats in uitgeverij De Bezige Bij. De voorzitter van de Akademie van Kunsten, Gijs Scholten van Aschat, omschreef het werk van Campert als een spiegel van zijn tijd.



Scholten van Aschat: 'Verschillende naoorlogse generaties zijn met zijn literatuur opgegroeid en verscheidene van zijn prachtige zinnen zijn gemeengoed geworden in menig huishouden. Met een ogenschijnlijke maar onnavolgbare eenvoud weet Campert een bijzonder levensgevoel te vangen.'



Nieuwe prijs

Het is de eerste keer dat de Akademie van Kunstenpenning wordt uitgereikt. De prijs is ontworpen door Irma Boom en is voor en door kunstenaars bedacht. Hij moet vanaf nu elke twee jaar worden uitgereikt aan een kunstenaar die zich in Nederland 'zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de kunsten'.



KNAW

De Akademie van Kunsten is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en heeft ongeveer vijftig leden. Doel is om interactie tussen wetenschap en kunst te bevorderen en om kunst een stem te geven in de samenleving.