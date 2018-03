Remco Campert (88) stopt met schrijven

De 88-jarige auteur liet vorige week bij monde van hoofdredacteur Arendo Joustra al weten dat hij was gestopt met zijn werkzaamheden voor weekblad Elsevier.



Ook in de Volkskrant stond afgelopen zaterdag geen bijdrage van Campert meer. "Hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven," laat zijn familie via De Bezig Bij weten.



Er is geen directe medische reden om te stoppen met werken, stelt een woordvoerder in een korte toelichting. Campert is dichter, romancier en columnist. Sinds de jaren vijftig bouwde hij een aanzienlijk oeuvre op.



Oude droom

Bekende werken zijn onder meer Het leven is vurrukkulluk uit 1961 en Een liefde in Parijs uit 2004.



Het leven is vurrukkulluk is verfilmd en ging in januari in het Amsterdamse theater Tuschinski in première. Regisseur Frans Weisz verwezenlijkte daarmee een oude droom, want al aan het begin van zijn filmcarrière wilde hij deze roman van Campert verfilmen. Zijn zoon Géza Weisz speelt de hoofdrol in de boekverfilming.



Lees ook: Remco Campert: 'Mijn herinneringen zijn mijn goudmijn'