Rembrandtontdekking 'voorbarig nieuws'

Het Leidsch Dagblad schreef maandagochtend dat er een nieuw werk van de oude meester is geïdentificeerd. "De ontdekking van het schilderij van Rembrandt is alleen in kleine kring bekend. Het is nog in het buitenland.



We moeten eerst zorgen dat het op tijd is gerestaureerd, zodat er voldoende tijd is voor onderzoek naar het werk. Meer kan en mag ik er absoluut niet over vertellen'', zei Christiaan Vogelaar, conservator oude kunst van het museum, tegen de Leidse krant.



Jan Six

De Lakenhal wil niets kwijt over de kwestie. "Op dit moment is er geen nieuws waarmee Museum De Lakenhal naar buiten kan en wil treden. Wij doen derhalve geen nadere mededelingen over het lopende kunsthistorische onderzoek.'' Ondanks het voorbehoud van het museum, blijft het Leidsch Dagblad bij zijn verhaal.



Eerder dit jaar ontdekte de Amsterdamse kunsthistoricus Jan Six een onbekend schilderij van de hand van Rembrandt. De kunsthandelaar zag 'Portret van een jonge man' op een veiling. Sinds 1974 was er geen 'nieuwe' Rembrandt meer ontdekt.



350 jaar geleden

Rembrandt van Rijn stierf in 1669, dat is volgend jaar 350 jaar geleden. Daarom zullen ook andere musea exposities presenteren. Zo toont het Rijksmuseum vanaf half februari voor het eerst tegelijkertijd alle werken van de meester uit de eigen collectie: 22 schilderijen, zestig tekeningen en driehonderd prenten.



In het najaar zal het Rijksmuseum nog uitpakken met schilderijen van Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera. Het betreft een expositie die tot stand gekomen is door een samenwerking tussen het Prado en het Rijks.