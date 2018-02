Rembrandthuis verbouwt en opent twee nieuwe ruimtes

Er zit een stijgende lijn in de bezoekersaantallen van het Rembrandthuis. Vorig jaar trok het museum 266.000 mensen; nét te veel voor het gebouw, dat bestaat uit het oude woonhuis van Rembrandt en het pand ernaast, waar vooral tentoonstellingen worden georganiseerd.



Daarom gaat het museum verbouwen. De entree wordt ruimer en de museumwinkel verhuist naar de benedenverdieping, waar het auditorium was. Daarnaast heeft het museum er sinds gisteren twee ruimtes bij.



Rembrandt had aan de straatzijde van het pand een grote kamer waar hij klanten ontving. De schilder verkocht daar werk van zichzelf en van anderen. Bekend is dat hij ook een kantoortje in zijn huis had. Dat 'Cleyne Kantoor' is nu gereconstrueerd en bevindt zich naast de ontvangstzaal.



Aanraken mag

Dat is een logische plek, want hier heeft hij waarschijnlijk met klanten afgerekend, redeneert het museum. Al is het niet bekend waar het bureautje zich destijds bevond en hoe het eruitzag.



"We hebben het ingericht op basis van zeventiende-eeuwse schilderijen en tekeningen," vertelt conservator Leonore van Sloten. "Het kasboek dat er ligt, is een facsimile van een boedelinventaris, want Rembrandt bewaarde niets. Een belangrijke bron voor de inrichting was het poppenhuis van Petronella de la Court in het Centraal Museum in Utrecht."



De ruimte werd voorheen gebruikt voor de opslag van allerlei spullen. Dat geldt ook voor het nieuwe prentenkabinet, een etage hoger. Hier heeft Lies Willers een donkerbruine ruimte ontworpen waarin je in een intieme sfeer kunt kennismaken met de etsen van Rembrandt.