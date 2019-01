Reddingsplan voor Amstelveense kunstsector

De directeur van de Hermitage is onder anderen ingevlogen

Hij heeft er een aantal bekende namen voor gestrikt. Denk aan Cathelijne Broers, directeur van de Hermitage en De Nieuwe Kerk, en Frans van der Avert, die lang hoofd citymarketing van de gemeente Amsterdam was en in maart de nieuwe directeur van Paleis Soestdijk wordt.



Frisse blik

Samen met kunstenaar en adviseur James Leijer, bekend van zijn werk voor de Armando Stichting, en lokaal verzamelaar Harry van den Bergh moeten zij Raat gaan adviseren, niet ongevraagd, over kunstbeleid en actuele ontwikkelingen in de culturele wereld.



De wethouder hoopt op een frisse en onafhankelijke blik van buiten om nieuw cultuurbeleid te kunnen maken. Zelf zal de wethouder Cultuur ook deel uitmaken van de nieuwe adviesraad.



"Amstelveen heeft een aantrekkingskracht op de regio als het gaat om winkels," zegt Raat. "Datzelfde willen we met onze culturele instellingen voor elkaar krijgen. Daarom hebben we deskundigen met kennis van zaken gevraagd om ons te helpen."



Ondanks het aantrekken van toeristendeskundige Van der Avert wil Raat de buitenlandse gasten niet per se als doelgroep aanboren. De wethouder: "Ons aanbod moet kwalitatief zo goed zijn, dat inwoners en geïnteresseerden uit de regio vaker voor Amstelveen kiezen. Dat is goed voor onze economische ontwikkeling en voor het Amstelveengevoel."