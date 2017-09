Rechter bepaalt of man Miljoenenjacht mag afmaken

Arnold van den Hurk uit Son drukte in 2013 naar eigen zeggen per abuis op de rode knop en accepteerde daarmee een bedrag van 125.000 euro. Later bleek dat in zijn koffertje de hoofdprijs van 5 miljoen euro zat.



Nu wil hij Miljoenenjacht afmaken. Dat is een van de opties die advocaat Peter Plasman in juli in een bodemprocedure bij de rechtbank in Amsterdam namens de betreffende kandidaat voorstelde.



Plasman wil dat de rechter vaststelt dat er iets verkeerd is gegaan tijdens de spelshow. Van den Hurk zei onmiddellijk dat het niet de bedoeling was dat hij op de knop drukte en dat hij had willen doorspelen. Producent Endemol stak daar echter een stokje voor.





Zie ook: Linda de Mol: 'Miljoenenjacht-finalist wilde niet tot het gaatje'