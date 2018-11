Rechtbank staat overlevering Frank Masmeijer toe

De Belgische autoriteiten verdenken Masmeijer van betrokkenheid bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven.



Masmeijer heeft zich tegen overlevering verzet, maar volgens de rechtbank voldoet het Belgische verzoek aan de formele vereisten.



Hoger beroep

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro. Masmeijer was destijds op vrije voeten en niet aanwezig bij de uitspraak. Op 16 november begint de zaak in hoger beroep bij het Antwerpse hof.



In de overleveringsprocedure heeft Masmeijer betoogd dat hij in Antwerpen geen eerlijk proces heeft gehad en dat hij onschuldig is. De rechtbank verwierp alle verweren. De rechter gaf daarbij aan dat zij alleen de toelaatbaarheid van de overlevering toetst, niet de inhoud vn de Belgische strafzaak.



Onmenselijk

Masmeijer zal naar verwachting op korte termijn aan België worden overgedragen. Tijdens de zitting in de overleveringsprocedure, vorige week, heeft hij uitvoerig uiteengezet dat het eerdere verblijf in een Belgisch huis van bewaring hem zwaar is gevallen. Hij noemde de omstandigheden 'onmenselijk'.



De Belgen hebben Masmeijer de garantie gegeven dat hij zijn straf, als deze ook in hoger beroep wordt opgelegd, in Nederland mag uitzitten.