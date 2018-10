Ray Fuego wint 3voor12 Award voor beste album

De award werd donderdagavond voor de vijftiende keer uitgereikt tijdens 3voor12 Radio op 3FM, maar Fuego was zelf niet aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen.



In totaal waren er twaalf muzikanten genomineerd voor de award. De jury bestond uit een selectie van vier muzikanten, vier muziekprofessionals en vier luisteraars van 3FM.



Juryrapport

De jury was zeer lovend over het album van Ray Fuego. In het rapport: 'Het winnende album gooit alle succesformules uit het raam, en gebruikt verschillende muzikale idiomen met speels gemak. Op Zwart neemt Ray Fuego je mee naar Amsterdam om drie uur 's nachts. Het schiet heen en weer van agressie en depressiviteit naar verliefdheid en seks. Hij zegt alles wat op zijn hart ligt met een volstrekt eigen stem en creëert een eigenzinnig album dat zowel zachtaardig als keihard is. Ook technisch rapt hij heel sterk, zijn flow is on point en met veel variatie.'



Emotioneel album

Volgens Fuego maakte hij het album niet 'om een album te maken'. "Het was een manier om mijn emoties te uiten op welke manier dan ook. Ik ging ook door een van de moeilijkste fases van mijn leven. Maar als je tegenslagen hebt, ga je harder werken en word je een betere artiest."



De winnaar van de 3voor12 Award in 2017 was Sevdaliza.