Rapper Ronnie Flex wint Popprijs 2018

"In een jaar waarin hiphop de hitparades en het uitgaansleven zo wist te domineren was er één artiest die er in veel opzichten bovenuit stak. Ronnie Flex loopt voorop in de muzikale ontwikkeling van het genre, staat tekstueel op eenzame hoogte en durft zich ook nog eens kwetsbaar op te stellen," aldus de jury. Daarnaast roemt de jury Ronnie Flex om zijn keuze om niet voor de gemakkelijke weg te gaan. Zo koos hij heel nadrukkelijk voor een volledige liveshow compleet met band. "Met Ronnie Flex heeft de Nederlandse hiphop de beste missionaris die het zich kan voorstellen."



De Popprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die volgens de jury in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay. Vorig jaar ging de prijs naar Kensington. Eerdere winnaars waren onder anderen Dj Martin Garrix, The Common Linnets, Anouk en De Jeugd van Tegenwoordig.



Radiomaker Fernando Halman kreeg eerder zaterdag de Pop Media Prijs 2018. De prijs is bedoeld om popjournalistiek in de breedste zin te stimuleren. Eerdere winnaars waren onder anderen Anton Corbijn, Eric Corton en Leo Blokhuis.



Beurs

Het Cultuurfonds Pop Stipendium 2019 ging dit jaar naar electropopartiest Thomas Azier. Met deze beurs wil wil het Prins Bernhard Cultuurfonds elk jaar een beginnende popband of popartiest stimuleren zich verder te ontwikkelen.



Ook minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) bezocht het festival zaterdag. Zij maakte bekend samen met de popsector tot en met 2021 900.000 euro per jaar uit te trekken voor talentvolle popmuzikanten.



Eerder op de avond werden ook de IJzeren Podiumdieren toegekend, de prijzen van de popsector. De Pul in Uden werd daarbij uitgeroepen tot beste poppodium van Nederland. Het Utrechtse evenement Le Guess Who? kreeg de prijs voor beste festival.