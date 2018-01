Rapper Boef ook niet welkom in Heerlen

De omstreden rapper wordt sinds zijn seksistische uitspraken op meer festivals in binnen- en buitenland geweerd.



De onderhandelingen over een optreden in Heerlen waren volgens een woordvoerder van Parkcity Live in een vergevorderd stadium, maar zijn nu afgebroken. De woordvoerder benadrukt dat het om een familiefestival gaat, waarbij respect voor elkaar belangrijk is. Per dag komen er tot 13.000 bezoekers.



Ook de organisatie van Dauwpop in Hellendoorn heeft besloten de show van Boef op Hemelvaartsdag niet door te laten gaan. De uitlatingen van Boef gaan 'onze grens voorbij', staat te lezen in een verklaring.



Petitie

Meer dan duizend mensen hebben vrijdag in korte tijd een petitie ondertekend om rapper Boef te weren van het muziekfestival Eurosonic Noorderslag. Boef staat met zo'n vijftig andere Nederlandse acts geprogrammeerd op zaterdag 20 januari.