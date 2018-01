Rapper Boef biedt excuses aan na vrouwen 'hoeren' te noemen

Ook heeft hij spijt van de daaropvolgende reactievideo die dinsdag voor nog meer ophef zorgde, zegt hij op Instagram.



Boef maakte het bewuste filmpje in een dronken bui nadat hij in de nacht van oud en nieuw een lekke band had gekregen. De rapper kreeg hulp van drie vrouwen die hem naar huis brachten. Als dank noemde hij hen echter 'kechs', Marokkaans Arabisch voor hoer.



Kechs

De rapper maakte later nog meer mensen boos toen hij in een reactie zei dat alle vrouwen in clubs met alcohol en korte rokjes 'kechs' zijn. "Wij rappers gebruiken woorden als bitches, kechs", legt Boef uit in een nieuwe video op Instagram. "Het is niet per se heel beledigend alleen dat wordt natuurlijk wel zo opgevat, dat begrijp ik ook. Hierbij mijn excuses naar die dames toe, ook naar alle dames die ik heb beledigd en die zich beledigd voelen."



Zijn reactie vindt Boef ook niet heel handig. De rapper noemt het achteraf 'dom' en 'niet zo netjes'. "Ik voelde mij de gebeten hond en nu ik alles terugzie denk ik: dit is heel dom wat ik heb gedaan en dan moet je ook een man zijn om een excuusfilmpje te maken. En dat doe ik hierbij. Sorry voor alle vrouwen die ik heb beledigd."



Taakstraf

Het is bepaald niet de eerste keer dat de rapper in opspraak raakt. In september 2016 werd Boef opgepakt na een gevecht met de rapper Para Soma.



Boef kreeg begin vorig jaar tachtig uur taakstraf opgelegd omdat hij een politieagent beledigde in een vlog. In mei kwam daar twintig uur bovenop, omdat hij een politieauto beschadigde.