Rampetampen is op elke leeftijd te veel informatie

Nellie van 70 permitteert zich nog weleens een hulpmiddel, maar als een man ook de tweede date bevalt, duikt ze gerust met hem het bed in. Een favoriet standje heeft ze ook, maar dat krijgt Lips hier met geen mogelijkheid uit zijn pen.



Na het overlijden van haar man trof ze een dertien jaar jongere kerel en toen was de beer los. Haar bed kon niet langer tegen de muur staan, de buren zouden klagen.



"Rampetampen," zei Nellie in Hotel Sophie. Daarin was het dit keer de beurt aan ouderen om zich met Sophie Hilbrand terug te trekken achter de veilige muren van een hotel voor een goed gesprek over liefde en intimiteit.



O ja, er was ook een camera bij. En o ja, Nellie kan tot een hoogtepunt komen als alleen haar tepels worden beroerd.



Auke van 68 is net vier maanden samen met Joke, die hij meteen bij hun eerste internetdate (niet via Tinder!) een kusje mocht geven. Als 'ervaren dater' is hij resistent geworden voor viagra, maar met een mini-injectie in de schaamstreek is hij in tien minuten weer tot veel in staat.