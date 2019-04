Rami Malek is schurk in nieuwe James Bond

Wie moet Daniel Craig als James Bond opvolgen? Het lijkt uitgesloten dat de acteur - ook gezien zijn leeftijd van 51 jaar - nog een keer trek zal hebben in deze slopende klus. Het zoeken naar de nieuwe 007 is vooral in Engeland uitgegroeid tot een nationale sport. Elke acteur die recentelijk een geloofwaardige actierol in een film of televisieserie heeft gespeeld wordt als een serieuze kandidaat naar voren geschoven.



Bij de bookmakers in Engeland is op dit moment Tom Hiddleston (38) de favoriet. Hij werd vooral getipt na de televisieserie The Night Manager, gebaseerd op het boek van John le Carre.



Richard Madden (32) vestigde ook de aandacht op zich met een tv-serie van de BBC, Bodyguard, waarin hij veel indruk maakte. De Schotse acteur zal ook te zien zijn als de manager van Elton John in Rocketman.



De Ierse acteur Cillian Murphy (onder meer te zien in de reeks Peaky Blinders) wordt al jaren genoemd. Maar zijn leeftijd - 42 jaar - kan een hinderpaal vormen voor een lange verbintenis als 007.



Relatief nieuw op het lijstje is de Schot Sam Heughan vooral bekend van de serie Outlander. De 38-jarige schijnt een persoonlijke favoriet van Bond-producente Barbara Broccoli te zijn.



Wie zichzelf buitenspel heeft gezet is Idris Elba. De Britse acteur uit de politieserie Luther heeft zelf al te kennen gegeven dat hij niet in aanmerking wil komen voor de rol van Bond. Hij is met 46 jaar ook de oudste van de potentiële opvolgers.