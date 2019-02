Rambam over geldverspilling is vooral tijdverspilling

Lips was altijd fan van Rambam, het BNNVara-programma dat op ludieke wijze schandalen aan de kaak stelt. In het nieuwe seizoen hebben ze een nieuw team met drie frisse gezichten, plus Filemon Wesselink.



Donderdag ging het over verspilling van overheidsgeld, of in de ronkende woorden van de makers: 'Rambam zet de grootste geldverslinders op een crash­dieet en denkt mee over oplossingen voor een prikkie!'



Het motto was dus 'van onze belastingcenten!' en Rambam ging er opvallend rechts in. Zo werd aandacht besteed aan de 'zingende snelweg' die het Friese volkslied speelde als je er met de juiste snelheid overheen reed.



Alleen werden de omwonenden er knettergek van, dus werd het project van 80.000 euro al na een paar dagen gesloopt. De Friese gedeputeerde Poepjes wilde niet in de uitzending reageren en Lips gaf haar gelijk: deze oude koe dateert alweer van april vorig jaar.