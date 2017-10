Radioprogrammering publieke omroep op de schop

Het Raad van Bestuur van de NPO heeft dinsdag de 'voorgenomen programmering' van 2018 gepresenteerd.



Volgens die plannen stappen Mieke van der Weij en Peter de Bie met hun wekelijkse radioshow op zaterdagochtend over naar Omroep Max. De NPO is van plan de zendtijd op Radio 1 op zaterdagochtend tussen 8.30 en 11.00 uur aan de ouderenomroep toe te kennen.



De huidige presentatoren van de Nieuwsshow maken daarmee een overstap van Avrotros naar Omroep Max, maakte de NPO dinsdag bekend.



"Dit presentatieduo wordt bijzonder hoog gewaardeerd door de luisteraars en de NPO kiest ervoor om deze opstelling in een nieuw programma op zaterdagochtend voort te zetten,'' aldus de NPO.



Rob Stenders

Rob Stenders, die eerder zijn programma Stenders Platenbonanza kwijtraakte en overwoog naar een andere zender over te stappen, krijgt wat de NPO betreft een middagprogramma in de zendtijd van BNNVARA op Radio 2. Annemieke Schollaardt, die nu op die tijd zit, krijgt op deze zender een avondprogramma tussen 20.00 en 22.00 uur.



Het radioprogramma De Staat van Stasse met Stefan Stasse (KRO-NCRV) verhuist van Radio 2, van 20.00 tot 22.00 uur, naar Radio 5. Het programma Volgspot op Radio 5 zal daardoor twee uur later beginnen om 22.00 uur.



"De programmering is tot stand gekomen na een complexe intekenperiode waarbij wensen van de omroepen en luisteraars zijn meegenomen,'' zegt de Raad van Bestuur.



Niet iedereen tevreden

"De NPO is blij dat deze programmering bijdraagt aan het versterken van Radio 2 en is blij dat Rob Stenders op de zender blijft en Annemieke Schollaardt een belangrijke plek in de avondprogrammering krijgt. De inzet van de NPO was om deze twee sterke dj's te behouden voor Radio 2."



Het gaat om een voorgenomen programmering, want betekent dat omroepen nog alternatieve voorstellen mogen doen. De NPO erkent dat niet alle omroepen tevreden zijn over het besluit. De NPO streeft ernaar eind oktober de definitieve radioprogrammering voor 2018 vast te stellen.