Racoon nieuwe huisband van DWDD

Racoon is de opvolger van Roxeanne Hazes, die vorig seizoen de huisartieste was. Eerdere huisbands van DWDD waren Roel van Velzen, Moke, Lucky Fonz III, Rigby, Go Back to the Zoo, Chef'Special, The Kik, Tangarine, Typhoon, Lucas Hamming en Sue the Night.



De Wereld Draait Door keert op 24 september terug op televisie na een extra lange zomerstop. Het programma van Matthijs van Nieuwkerk stopte dit keer al eind maart. In de afgelopen maanden waren Tijd voor Max en M op het tijdslot van DWDD te zien.