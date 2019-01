Raad voor Cultuur: ontwikkeling van musicals staat stil

De markt bepaalt en betaalt, dus niemand durft aan onbekend werk

De aanbevelingen die de raad doet ten aanzien van opera en muziektheater moeten deze knelpunten oplossen.



Musical, een genre dat nog weleens klaagt over de neerbuigende houding van 'hogere' kunstbroeders, krijgt opvallend veel aandacht in het advies van de raad. Het publiek groeit elk jaar.



Met 2,3 miljoen bezoekers trok musical in 2017 vier keer zoveel bezoekers als opera en muziektheater samen en overtrof het ruimschoots het aantal toneelbezoekers. Toch is de raad niet tevreden met het aanbod, dat voor een groot deel bestaat uit succestitels die uit het buitenland zijn overgenomen, aangevuld met een handvol oorspronkelijk Nederlandse producties.



Geen ruimte voor experiment

Uit financiële zorgen wordt vaak gegrepen naar bestaande liedjes of verhalen uit films of populaire boeken. De raad betreurt het gebrek aan originaliteit: 'De ontwikkeling van de musical in Nederland staat in artistiek opzicht nagenoeg stil.'



De glorietijd van originele musicals, van onder meer Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink, Jos Brink en Ivo de Wijs, had volgens de raad grotendeels met subsidie van het rijk te maken.



Tegenwoordig wordt de financiering van musical aan de markt overgelaten en is er vrijwel geen ruimte om te experimenteren met vorm en inhoud, nieuwe invloeden als urban dance en spoken word, en het bieden van kansen aan nieuwe componisten en schrijvers.



De raad stelt dat experimentele productiehuizen zoals het Amsterdamse M-Lab, dat ten onder is gegaan door gebrek aan subsidie, door de overheid weer tot leven moeten worden gewekt.