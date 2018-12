Raad van toezicht Stedelijk weer compleet

Het gemeentebestuur heeft vier mensen benoemd tot lid: ondernemer Carla Aalse, hoogleraar Henriëtte Prast, schrijver Maarten Doorman en advocaat Homme ten Have. Het vijfde lid, Jos van Rooijen zat er al en Truze Lodder, die al tijdelijk voorzitter was, is nu benoemd als reguliere voorzitter.



Lodder werd eerder dit jaar aangesteld om orde op zaken te stellen bij het Stedelijk. Het museum heeft een onrustige periode achter de rug, na het vertrek van artistiek directeur Beatrix Ruf.



Belangenverstrengeling

Ze moest het veld ruimen na beschuldigingen van onder meer belangenverstrengeling. Later bleek dat ze niet te kwader trouw had gehandeld, maar dat er wel allerlei tekortkomingen waren in de gang van zaken. Daarop stapte ook een deel van de raad van toezicht op.



De belangrijkste taak voor de nieuwe raad van toezicht is het vinden van een nieuwe artistiek directeur voor het Stedelijk.



Een volle termijn

Eigenlijk zou voorzitter Truze Lodder tijdelijk toezichthouder zijn bij het Stedelijk, maar in overleg met de overige leden van de RvT is besloten dat ze langer aanblijft. Ze tekent voor een volle termijn van vier jaar, met aftrek van de maanden die ze nu al betrokken is geweest bij het museum.



Lodder is een bekend gezicht in het Amsterdamse culturele leven. Eerder was zij zakelijk directeur van de Nationale Opera en het Muziektheater, commissaris bij het Van Gogh Museum, naast haar werk als voorzitter van de raad van commissarissen van de NS.



